شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مفاجئة للمجلس السياسي للانقلابيين بصنعاء بتعديل حكومي وتعيين محافظين جدد ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة بأن المجلس الساسي الأعلى اصدر عدد من القرارات في تعديل الحكومة حيث شمل التعديل الوزارات التالية : علي الطائفي وزيراً للنفط فوزي الصغير وزيراً للتعليم العالي احمد دارس محافظ محافظة الجوف خالدمحمدناجي الشايف محافظالمأرب عدنان الغفاري رئيس مصلحه الجمارك سليم الحضرمي رئيس مصلحه الضرائ ياسر الواحدي نائب وزير النفط رامي حناب مدير عام شركة النفط

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