صحفي يمني يموت غرقاً بمياه المتوسط أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا

لقى الزميل محمد الاهدل، مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقاً في البحر الأبيض المتوسط إثر غرق قارب كان يقله، مع عشرات الشباب من جنسيات عربية مختلفة، باتجاه أسبانيا، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، عبر دولة
وكان ثلاثة مهاجرين يمنيين، قد توفوا، ونجا واحد منهم، في مطلع يوليو من العام الماضي، أثناء غرق قارب كان يقلهم، مع نحو 100 مهاجر من عدة جنسيات، في البحر المتوسط، بليبيا، بعد تمكنهم من الوصول الى ليبيا، عبر السودان، وكانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا، هربا من جحيم الحرب.
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