صحفي يمني يموت غرقاً بمياه المتوسط أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا

لقى الزميل محمد الاهدل، مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقاً في البحر الأبيض المتوسط إثر غرق قارب كان يقله، مع عشرات الشباب من جنسيات عربية مختلفة، باتجاه أسبانيا، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، عبر دولة

الجزائر.

وكان الاهدل يعتزم الفرار من جحيم الحرب التي تعيشها اليمن للعام الخامس على التوالي.

وأوضحت المصادر، أن الشاب محمد الأهدل، كان في طريقه للهجرة غير الشرعية عبر الجزائر، وأن القارب الذي كان يقلهم إلى اسبانيا، غرق على بعد 20 كم من ساحل مدينة وهران الجزائرية.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهات المختصة انتشلت عشرات الجثث لشباب من دول عربية مختلفة، لكنهم لم يعثروا على الشاب محمد الأهدل، ولم يعرف مصيره حتى الان، لكن المصادر رجحت وفاته.

وكان ثلاثة مهاجرين يمنيين، قد توفوا، ونجا واحد منهم، في مطلع يوليو من العام الماضي، أثناء غرق قارب كان يقلهم، مع نحو 100 مهاجر من عدة جنسيات، في البحر المتوسط، بليبيا، بعد تمكنهم من الوصول الى ليبيا، عبر السودان، وكانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا، هربا من جحيم الحرب.