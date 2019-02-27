الميليشيات تفرض حصصاً طائفية في مدارس صنعاء

كشفت مصادر تربوية في العاصمة صنعاء، عن تعميم جديد أصدرته ميليشيا الحوثي الإنقلابية بشأن فرض حصص طائفية خلال الحصص الدراسية اليومية والتي تصل إلى ست حصص يومياً .

وقالت المصادر، أن هذا التعميم تم إرساله إلى جميع المدارس في العاصمة صنعاء الخاضعة بشكل كامل لسيطرة الميليشيات .. لافتة إلى أن هذا التعميم يأتي ضمن مخطط حوثي لتحريف مناهج التعليم وغرس أفكارها الطائفية والعنصرية بعقول الطلاب.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية محاولاتها المستميتة لتغيير الهوية اليمنية والمعتقدات الدينية، وفقا لمخطط طائفي مرسوم بعناية، مستغلة في ذلك وزارة التربية والتعليم، منذ انقلابها على الدولة في 21 سبتمبر 2014م.

ويتولى يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين الحوثيين، حقيبة التربية والتعليم، في الحكومة غير المعترف بها دولياً .

وحولت الميليشيات المدارس الواقعة تحت سيطرتها إلى محاضن طائفية لتجنيد الطلاب للقتال، وتنفيذ دورات تعبوية، وإصدار التعميمات المفخخة لخدمة أجندتها الهادفة لمسخ الهوية اليمنية، ومحاولة استبدالها بهوية دخيلة تقوم على توجهات وأفكار مستوردة من الثورة الخمينية الإيرانية.