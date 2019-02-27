مختطفون يواجهون الموت في سجون المليشيا نتيجة تعرضهم لأمراض خطيرة

أفاد مصدر طبي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بانتشار عدد من الأمراض والأوبئة في سجون مديريات أمانة العاصمة.

وقال المصدر أن عدداً من النزلاء أصيبوا بالتهابات في الجهاز التنفسي والكوليرا والحساسية والجرب نتيجة الإهمال الطبي ، وأن السجون أصبحت تعاني من انتشار الحشرات والبراغيث، وعدم نظافة الأثاث، وهو ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة”.

أهالي وأسر المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون المليشيا ناشدوا المنظمات الحقوقية الانسانية سرعة إنقاذ حياة أبناءهم ، حيث يتم منع الزيارات عنهم، ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم ،وأن على كل اليمنيين من مسؤولين ومشائخ ورجال القبائل وإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، بأن يقفوا في صف الكرامة والأخوة والإنسانية، وأن يعملوا كل ما في وسعهم لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من السجون وأماكن الاحتجاز دون قيد أو شرط”.

وطالب ناشطون بتدخل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والتحقيق في الانتهاكات المريعة التي تحدث في المعتقلات والسجون ، وأن المليشيا تتعمد إهمالهم وانتشار الامراض في أجسادهم إلى جانب التعذيب المريع الذي يتعرضون له ، وتعتبر ذلك جزء من التعذيب النفسي والجسدي للمختطفين.