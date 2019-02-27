مختطفون يواجهون الموت في سجون المليشيا نتيجة تعرضهم لأمراض خطيرة

أفاد مصدر طبي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بانتشار عدد من الأمراض والأوبئة في سجون مديريات أمانة العاصمة.
وطالب ناشطون بتدخل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والتحقيق في الانتهاكات المريعة التي تحدث في المعتقلات والسجون ، وأن المليشيا تتعمد إهمالهم وانتشار الامراض في أجسادهم إلى جانب التعذيب المريع الذي يتعرضون له ، وتعتبر ذلك جزء من التعذيب النفسي والجسدي للمختطفين.
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