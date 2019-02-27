شكرا لقرائتكم خبر عن السفير احمد علي عبد الله .. يوجة رسالة لآل هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، برقية عزاء ومواساة إلى الأخ الشيخ / محمد يحيى أبو هادي، عضو مجلس النواب السابق وإخوانه وأولاده وكافة آل هادي في محافظة حجة، في استشهاد ابنه العقيد البطل / أحمد محمد يحيى أبو هادي، قائد القطاع الأول بلواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن في مديرية حرض. وأشاد السفير أحمد علي بالبطولات التي اجترحها الشهيد البطل في كل الجبهات على مدى الأعوام الماضية،

وضرب أنصع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء من أجل استعادة الجمهورية من أيدي مليشيا الحوثي الإرهابية، ابتداءً من جبهة صرواح وانتهاءً بجبهة حرض، حيث عرفته الجبال والسهول والوديان، مقاتلاً بطلاً مقداماً ضحى بنفسه من أجل الوطن.

وأشار السفير أحمد علي في برقيته، إلى التضحيات الجسيمة التي قدمها الشيخ محمد يحيى أبو هادي في نصرة الجمهورية والثورة، حيث قدم عدداً من فلذات كبده وأقاربه دفاعاً عن الوطن، آخرهم الشهيد العقيد، أحمد أبو هادي. معبراً عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد وجميع الشهداء، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعونهــــــــام : السفير احمد علي عبد الله صالح ..