شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهة التي تدير الضالع..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة في محافظة الضالع ان المحافظة تسير بقيادة محافظها اللواء علي مقبل صالح باتجاه ادارة الانتقالي ويتجه بها الى المجهول في تغاضية عن كثير من الامور.

المصادر قالت ان الضالع اصبحت محافظة تابعة للانتقالي كليا وان المحافظ اصبح مجرد ديكور فقط.

المصادر ذاتها ذكرت ان محافظ الضالع حضر فعالية والى جانبة رئيس انتقالي الضالع العميد الركن عبدالله مهدي وهذا اظهر ان الانتقالي هو من يدير المحافظ مقبل .

كما يغادر المحافظ مقبل مربع السياسة والامن ويتجة وراء الاغاثة فقط لان الانتقالي اصبح مسيطر كليا واصبح اما تابع لااو متغاظي