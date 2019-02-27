الحملة التوعوية للسلامة من الحرائق تواصل مسيرتها في مدارس ساحل حضرموت

نفذت إدارة الدفاع المدني وملتقى صابر عدة زيارات للقيام بدورات توعية وإرشاديه في علوم الإنقاذ والإطفاء وطرق الإخلاء للمدارس الأساسية بالمحافظة .

ويأتي ذلك استمرار للجهود فرق الدفاع المدني وشباب ملتقى صابر التطوعي وبمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي يصادف 1 / مارس من هذا العام.

وأكد تقرير صادر عن الإدارة للعلاقات العامة بالدفاع المدني أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة إستراتيجية للدفاع المدني لتوعية وتدريب كافة شرائح المجتمع عامة، وشرح مفهوم الدفاع المدني وأهدافه وأهميته إلى جانب تقديم المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تشكل ضرورة توعية وتدريب للمجتمع المحلي عن مفهوم الدفاع المدني ومهامه والوقاية والسلامة العامة . وأشار المدرب غسان دحدح الذي أشرف على المحاضرات والمفاهيم النظرية والتطبيقات العملية إلى أهمية تأهيل ونشر التوعية الوقائية بين أبنائنا الطلبة لما لها من أثر إيجابي، في نقل المعلومات للأهل والمواطنين والتصرف السليم مع الحوادث إلى جانب التطبيقات العملية على معدات الإطفاء والإنقاذ والخروج المنظم من آماكن التجمع مثل المدارس.

وأوضح أن قيادة الدفاع المدني تضع في إستراتيجية التدريب لهذا العام الأولوية في استهداف المدارس أولاً والمؤسسات والتجمعات، وغيرها للوصول بنشر توعية وقائية وتصرف سليم مع الحوادث الصغرى والكبرى ، وان لا تشكل هذه التجمعات عبئاً على عمل الطواقم أثناء وقوع الحوادث ؛ أي تأهيل المواطنين ورفع كفاءتهم في مجالات الحماية المدنية وحتى يقوموا بتقديم المساعدة والعون إلى المجتمع وإلى أنفسهم في حال تعذر الوصول إليهم من قبل الطواقم المختصة عوضاً عن رفع الجاهزية وتدريبهم على تقديم العون اللازم في حالات الحوادث الى حين وصول الطواقم الفنية المختصة .

وبدوره شكر مدير مدرسة عائشة الابتدائية بحي أربعين شقة بمديرية المكلا قيادة الدفاع المدني على ما تقدمه وتوليه من اهتمام في رفع الكفاءة والتأهيل في جميع ميادين الحماية المدنية، كما دعا إلى زيادة واستمرارية التواصل والتنسيق بين الدفاع المدني ومؤسسات المجتمع المحلي وحتى تجمعات السكان .