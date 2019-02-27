وصول 1200 أسطوانة غاز لمديرية الريدة وقصيعر بحضرموت

استلم مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت محمد سعيد القرادي، الثلاثاء، ست دينات غاز للمديرية، منها 3 لمدينة الريدة وضواحيها و3 لمدينة قصيعر وضواحيها؛ للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشار مدير مكتب الصناعة والتجارة إلى أن الغاز المنزلي بات اليوم الهم الأول والأخير لدى المواطن، حيث كان من نصيب المديرية اليوم 6 دينات محملة بـ 1200 أسطوانة غاز للتخفيف من الأزمة بالمديرية. وبيّـن القرادي أن هذه الدفعة من الغاز ساهمت بشكل بسيط في تخفيف معاناة المواطنين بسبب الطلب المتزايد من السكان، حيث إن المديرية كبيرة جدًا ومترامية الأطراف، آملًا من مدير شركة الريان ومندوبي منشآت الغاز بساحل حضرموت إرسال الغاز بشكل متواصل للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأوضح أن آلية توزيع الغاز تمت اليوم بالشكل المطلوب وبالتزام المواطنين بالنظام، وأن دفعة أخرى ستصل إلى المديرية غدًا الأربعاء.

وأعرب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية عن شكره وتقديره لمدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ خالد غانم ولمدير عام شركة الريان لتعبئة أسطوانات الغاز ولمندوبي منشآت الغاز بساحل حضرموت ولأمن الريدة وقصيعر على تعاونهم.