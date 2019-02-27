شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينهار بشكل كبير أمام الريال اليمني.. والسعودي يتهاوى إلى رقم قياسي بعد مؤتمر المانحين بساعات..(اسعار لصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تهاوت اسعار صرف العملات الاجنبية بعد ساعات من اعلان السعودية وامريكا ودول خليجية واوروبية عن منح مالية ضخمة لليمن.

وقالت مصادر مصرفية في صنعاء ان سعر صرف الريال السعودي وصل الى 145 ريال يمني للشراء و148 ريال للبيع.

بينما انخفض سعر صرف الدولار الواحد الى 548 ريال يمني للشراء و565 ريال للبيع.

وبدأ امس الثلاثاء مؤتمر المانحين في جنيف لحشد الدعم لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2019.

واعلنت السعودية منح 500 مليون دولار والإمارات 500 مليون دولار و الكويت 250 مليون دولار وأمريكا 24 مليون دولار و الاتحادالأوروبي 1.6 مليون دولار و ألمانيا مليون يورو لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.