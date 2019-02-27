بالفيديو.. هذا التمرين الرياضي البسيط سيؤكد لك سلامة قلبك من الأمراض.. (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - هذا التمرين الرياضي البسيط سيؤكد لك سلامة قلبك من الأمراض.. شاهد الفيديو التالي:

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