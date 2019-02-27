شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير سعودي خطير للمواطنين والمقيمين: جهاز الجوال قد يورطك في مخالفة عقوبتها 5 سنوات سجن و3 ملايين ريال والسبب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت اللجنة الوطنیة السعودیة لتقنین المحتوى الأخلاقي لتقنیة المعلومات، من إنشاء

المواد والبیانات المتعلقة بالشبكات الإباحیة، أو أنشطة المیسر المخلة بالآداب العامة

أو نشرھا أو ترویجھا.



وكشفت اللجنة في رسائل نصیة (sms)،أن إنشاء المواد والبیانات یعرض مرتكبھ

للسجن مدة لا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تزید على 3 ملایین ریال أو بإحدى

ھاتین العقوبتین.



وطالبت المواطنین والمقیمین بالتقید بالنظام وعدم مخالفة التعلیمات، حتى لا یقعوا ضحیة تلك التجاوزات ویتعرضوا للغرامات والعقوبات.