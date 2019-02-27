شكرا لقرائتكم خبر عن ليست ايران... هذة هي الدولة الوحيدة التي امتنعت عن الحضور لدعم اليمن في سويسرا ..شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امتنعت دولة أوربية من الحضور في مؤتمر المانحين المتعلق حول دعم اليمن التي انطلقت في جنيف بسويسرا .

ونشر الناشط هاني الاسودي صورة يظهر فيها مقعد تركيا وهو فارغ لم يحضره المندوب التركي لدعم اليمن.

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