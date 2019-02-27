شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مسئول رفيع بالشرعية في مطار هذه الدولة العربية "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

افادت مصادر مساء اليوم بأن السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي أوقفت خلال الأيام الماضية نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي.

وأوضحت مصادر بأن السلطات المصرية أوقفت الشدادي بسبب حيازته على جواز دبلوماسي".. مشيرة إلى أن الشدادي مكث مايقارب ثمان ساعات داخل إحدى صالات المطار على الرغم من التعريف بنفسه إلا إنّ السّلطات المصريّة أصرّت على إيقافه ومصادرة الجواز الدّبلوماسيّ.

وقالت المصادر "إنّه وبعد اتصالات أجراها الشّداديّ مع السّلطات اليمنيّة العليا التي بدورها قامت بالتواصل مع المسؤولين المصريين تمّ حل الإشكال والسماح للشدادي بالمرور وإعادة جوازه الدبلوماسيّ".