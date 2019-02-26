وصلت مساء أمس دفعة أخيرة من المنازل الحديدية، الجاهزة والمصنّعة صينياً من الحديد المقوى، إلى مديرية المسيلة، وذلك ضمن مشروع حملة منزل لإغاثة المتضررين من إعصار لبان بمحافظة المهرة (شرق اليمن).



وقال مندوب حملة منزل عزان القميري "بأن خبراء صينين على تركيب النماذج الأولية من المنازل خلال فترة تواجده المحددة بـ 5 أيام، بعد ذلك سيوكل العمل إلى الفريق اليمني المتخصص لعملية التركيب، على الأرض والقواعد الخرسانية التي يقوم ببنائها المقاول المكلف من السلطة المحلية بالمحافظة".



وأضاف "أن الحملة تنفذ بجهود كوكبة من النشطاء والشباب الخيرين في الداخل والخارج، وبتبرعات رجال أعمال وأهل الخير، وكانت الحملة وسيط خير في تبني المشروع والتنسيق مع شركة صينية مختصة".



وتكفلت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وبتوجيهات مباشرة من المحافظ الشيخ راجح باكريت، بعملية النقل والتركيب، وتوفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وقواعد وغيرها.



وضرب إعصار لبان محافظة المهرة منتصف أكتوبر 2018م، وأحدث أضراراً في المنازل وخسائر بالغه في المباني والممتلكات.

كانت هذه تفاصيل خبر المهرة: وصول دفعة من المنازل الحديدية المصنّعة في الصين لمتضرري إعصار لبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.