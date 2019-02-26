حملة واسعة في سيئون ضد المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء

أعلنت السلطات المحلية في مدينة سيئون على العمل بحزم ضد من يخالف سداد فواتير الكهرباء في المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع في سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري حيث أكدوا على على ضرورة التعامل بحزم مع كافة المخالفين وفقا للنظم والقوانين الخاصة بذلك.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام فرع المؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر الجنيد ونائب مدير الأمن العقيد علي الصاعي، ابرز التحديات التي تواجه مؤسسة الكهرباء بالوادي، ومشاكل تخلف سداد الرسوم المستحقة لفرع مؤسسة الكهرباء.

كما شدد الاجتماع على البدء بحملة شاملة ضد المتخلفين عن سداد الرسوم.

وكلف الاجتماع فرع المؤسسة العامة للكهرباء برفع كشف لأسماء المتخلفين عن التسديد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيف التعامل معهم.