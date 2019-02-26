اليافعي يشيد بدور محمد بن زايد ويؤكد نصرة الامارات لشعب الجنوب وقطع يد إيران

أشاد الاعلامي عادل اليافعي بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ودوره في المنطقة العربية واليمن.

ووصف اليافعي في تغريده على حسابه أن بن زايد حامي العقيدة والعروبة.

‏‏وحول الهجوم الإعلامي على أبوظبي، وصف اليافعي الهجوم بالحاقد على الامارات وقال إنه يأتي لكونها نصرت شعب الجنوب وقطعت يد إيران - حد قوله.

وكان د أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الامارتي قال إن الانطباع الدولي عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مدعاة للفخر.

وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "بدأت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا اليوم، لقاءات عديدة تعزز العلاقات الاستراتيجية الخاصة مع سيؤول وتعمق أبعادها وشراكاتها المؤسسية، الشراكة مع كوريا مثمرة وفي صلبها برنامجنا النووي والتعاون العلمي والتكنولوجي".

وتابع: "الانطباع الدولي عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحضوره مدعاة للفخر لكل إماراتي".

ومضى قائلا: "فهو الذي يعده أقرانه زعيما صادقا وشفافا في تعامله، صريحا وواقعيا في طرحه، وحاملا معه طموحات وطنه وشعبه تجاه المستقبل