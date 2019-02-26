مركز سلمان يؤكد تقديم المملكة دعم بـ 500 مليون دولار لليمن

أشاد د عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدور المنظمات المحلية اليمنية في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها اثر الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقد جاء ذلك خلال فعالية أقامها المركز بالتنسيق مع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن ، على هامش مؤتمر المانحين الخاص باليمن المنعقد في مدينة جنيف.

وقدم الدكتور الربيعة عرضاً عن الجهود التي قامت بها المملكة ممثلة بالمركز في سبيل تمكين المنظمات الإنسانية اليمنية الحكومية وغير الحكومية و بناء قدراتها لمساعدة الشعب اليمني.

وتناولت الفعالية مواضيع بناء قدرات المؤسسات الحكومية وتعزيز الهياكل المحلية لتقديم الخدمات وتعزيز استدامتها وإيجاد فرص العمل وتحسين سبل العيش.

وأعلن الربيعة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م.

إضافة إلى ما أُعلن عنه منذ بداية هذا العام والمتمثل في مبادرة “إمداد” لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن البالغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مبادرة المملكة والإمارات لدعم رواتب المعلمين في اليمن بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي.