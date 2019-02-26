بشرى سارة لموظفي الحديدة..وزارة المالية تبدأ بصرف المرتبات

أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة في محافظة الحديدة.

وذكر نائب وزير المالية سالم بن بريك، بدء عملية صرف مرتبات موظفي الحديدة لشهري يناير وفبراير ٢٠١٩م، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وأشار إلى أن المرتبات ستصرف شهرياً بانتظام لموظفي المحافظة.

وتتم عملية صرف المرتبات عبر مختلف فروع مصرف الكريمي في كافة محافظات الجمهورية، لتسهيل استلامها من قِبل الموظفين في مناطق تواجدهم.

في سياق متصل بمحافظة الحديدة أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الاولى منذ سبتمبر الى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة باليمن.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف "لقد تلقيت للتو نبأ سارا. أخيرا تمكنا من الوصول الى مخازن مطاحن البحر الأحمر".

من جهته أوضح ناطق باسم برنامج الاغذية العالمي إنها مهمة تقييم.

وقال ارفيه فيرهوسل "اليوم للمرة الاولى منذ سبتمبر، تمكن فريق من برنامج الاغذية العالمي من الوصول الى موقع مطاحن البحر الاحمر الذي يوجد فيه 51 ألف طن من الحبوب، وهي كمية كافية لتأمين الغذاء لاكثر من 3,7 ملايين شخص على مدى شهر".

وأضاف "لم تصلنا بعد النتائج التقنية لهذا التقييم الذي تم اليوم ونأمل في التمكن من اعادة استخدام هذا الموقع في أقرب وقت ممكن".