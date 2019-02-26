أمين شبوة يشدد على استكمال أعمال أول مبنى لكلية المجتمع

أكد عبدربه هشله أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة على أهمية التوسع في منشآت التعليم المهني بالمحافظة.

وخلال زيارته المخصصة لإقامة أول كلية مجتمع بالمحافظة نوه هشلة بضرورة استكمال أعمال الترميم واعادة التأهيل للمبنى..

وأكد على اهمية الكلية في احداث نقلة نوعية في التعليم المهني بالمحافظة..مشددا على ضرورة الدفع بشباب المحافظة للالتحاق بهذا النوع من التعليم الذي يؤهلهم لسوق العمل.

واشار عميد الكلية الدكتور محسن باحاج الى استعداد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لتجهيز الكلية بكل وسائل التعليم الأساسية فيها ، بعد استكمال عملية ترميم مبناها مباشرة.