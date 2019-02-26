مقتل وجرح حوثيين في ذي ناعم وناطع بالبيضاء

قتل أحد عناصر مليشيات الحوثي في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، فجر الثلاثاء، كما سقط عدد منهم بين قتيل وجريح في مديرية ناطع.

وأوضحت مصادر "الخليج 365 "، أن أحد عناصر مليشيات الحوثي لقي مصرعه وأصيب آخرون بهجوم أفراد مقاومة البيضاء بجبهة ذي ناعم على موقع المختبي بمديرية ذي ناعم.

وبينت أنه "تم سحب جثته واغتنام سلاحه ولاذ البقية بالفرار خوفا على أرواحهم، مشيرة إلى أن أفراد المقاومة رجعوا بفضل الله كافة المجموعة إلى مواقعها سالمة غانمة" .

وفي مديرية ناطع، لقي العديد من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بميمنة جبهة الملاجم، وذلك بمحاولة فاشلة قام بها عناصر المليشيات لمحاولة استعادة جبل صوران الإستراتيجي.

و كان أفراد الجيش لهم بالمرصاد أدى الى خسائر كبيرة بين صفوف المليشيات و عتادهم و تم دحرهم وإرجاعهم إلى مواقعهم السابقة يجرون جرحاهم وهزيمتهم معهم.