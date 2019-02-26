شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : اعلان سار لجميع اليمنيين ورد للتو من الكويت ..شاهد ما جاء فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الكويت تعهدها بدفع ربع مليار دولار للأعمال الإنسانية لليمن، وفق خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة. وجاء إعلان الكويت في مؤتمر الاستجابة الإنسانية المنعقد حالياً في جنيف. من جهته تعهد الاتحاد الأوروبي دفع مبلغ 1,6 مليون دولار لذات السبب. ويسعى المؤتمر إلى جمع 4 مليار دولار لمواجهة المشكلة الإنسانية في اليمن، وفق الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة.

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