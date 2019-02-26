الأشول يؤكد اهتمام الوزارة باعادة تفعيل المعاهد الفنية في تعز

أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالرزاق الاشول ، اهتمام الوزارة في تفعيل وتطوير العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية ضمن المعايير الحديثة في محافظة تعز .

جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ،محافظ تعز نبيل شمسان ، بحضور نائب الوزير عبدربه غانم المحولي ، لمناقشة تفعيل المعاهد الفنية والمهنية واعادة تأهيلها وتوفير التجهيزات اللازمة ضمن المعايير الحديثة وتطوير المناهج التدريبية والفنية في مختلف التخصصات .

واكد الوزير الاشول اهمية التعاون المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة في اجلاء الجهات المسيطرة على المعاهد الفنية والمهنية ، واعادة تأهيلها وتوفير التجهيزات اللازمة في مختلف التخصصات النوعية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم .. مشيرا الى ان الوزارة انجزت التصاميم اللازمة في مشروع انشاء كلية المجتمع في المحافظة والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة .

من حانبه استعرض المحافظ شمسان ، المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية في تعز ، وماتمتلكة المحافظة من طاقة شبابية كبيرة تساهم في تنمية قدراتهم في خلق فرص عمل كثيرة في مختلف التخصصات العلمية والمهنية ، والمشاريع التطويرية المتعثرة في تحسين مخرجات المعاهد الفنية وتطوير المناهج التعليمية .

حضر اللقاء وكلاء وزارة التعليم لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب ، وقطاع تطوير المناهج الدكتور عوض الضيف .