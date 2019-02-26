أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير 2019م، وهي كالتالي: مناقشة الدراسات الخاصة ببناء مجمع الدوائر الحكومية في تريم بحضرموت ترامب يثمن دور الإمارات في تحرير أميركي كان مختطفا في اليمن قوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة في باقم بصعدة التحالف العربي يقوم بإنزال أسلحة لقبائل حجور الهلال الأحمر الإماراتي يسير قوافل اغاثية إلى 3 مديريات بشبوة مليشيا الحوثي الانقلابية تحتجز قافلة مساعدات طبية في اب الإعلان عن تشكيل مجلس مقاومة في دمت للتصدي للحوثيين فريق الحكومة يكشف مراوغات الميليشيات في لجنة إعادة الإنتشار فيلم قصير عن أطفال اليمن لمخرجة أردنية يحصد جائزة أوروبية شاهد.. البحسني يعرب عن إرتياحه لتسليم مساكن مدينة الشيخ خليفة للمتضررين رئيس جامعة حضرموت يدشن الدورة التطبيقية لإحكام العمرة لموظفي الجامعة البحسني يثمن مكرمة الشيخ محمد بن زايد لدعم القطاع الصحي.. فيديو فريق من مؤسسة وعي يلتقي منسقة الشؤون السياسية في السفارة الأمريكية مواطنون يفشلون محاولة اختطاف قاض في اب من قبل مجهولين بريطانيا تتعهد بمعونات لليمن بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني محافظ الحديدة: مليشيا الحوثي تراوغ حول تنفيذ الاتفاق الأولى لإعادة الانتشار الكثيري يطلع على مشروع سفلتة 'حيد قاسم" بمديرية تريم عاجل.. بدء أعمال المؤتمر الثالث للمانحين في اليمن بجنيف مراسلنا: مصرع شاب ثان في وادي حضرموت خلال 4 أيام قطر تهدد يمني بتسليمه للحوثيين وترفض النظر بطلب لجوءه

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