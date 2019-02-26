لوكوك : مساعدات الإمارات والسعودية خففت من المجاعة في اليمن

أكد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.

جاء ذلك في كلمته بإفتتاح مؤتمر المانحين الثالث من أجل اليمن، المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا .

وأعلنت السعودية والإمارات عن تبرعهما بمليار دولار دعماً لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م، وهو نفس المبلغ الذي تبرعا به في خطة الإستجابة لعام 2018م .

كما تواصل المنظمات الإنسانية الإماراتية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والسعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي يستفيد منها النازحين من مناطق النزاع في اليمن .

وينعقد حالياً في مدينة جنيف بسويسرا، مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.