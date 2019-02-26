رئيس الوزراء: الحكومة إتخذت عدد من الإجراءات للتخفيف من الأزمة الإنسانية

أكد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، أن الحكومة إتخذت إجراءات عدة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن والتي خلفتها ميليشيا الحوثي بإنقلابها على السلطة وحربها على المحافظات .

جاء ذلك في مؤتمر المانحين الثالث من أجل اليمن، المنعقد حالياً في مدينة جنيف في سويسرا .

وثمن رئيس الوزراء دعم السعودية والتحالف السخي لليمن .

وينعقد الأن، في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وفي الجلسة الإفتتاحية، قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة .. مشددة على ضرورة إحترام إتفاق السويد المبرم بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية .