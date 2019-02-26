أفشل مواطنون محاولة اختطاف قاضي في مدينة إب وسط البلاد في ظل فوضى امنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال مصدر محلي إن مسلحين تابعين لنافذ يدعى نشوان العودي حاولوا أمس الإثنين اختطاف القاضي نبيل آغا مختص القضايا الجسيمة بمحكمة شرق إب، حاولوا اختطافه مساء أمس من أحد شوارع المدينة غير أن مواطنين تمكنوا من التصدي لهم وحماية القاضي. وبحسب المصدر فإن هذه المحاولة تأتي على خلفية قضية منظورة أمام القاضي تخص المواطن العودي.

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يفشلون محاولة اختطاف قاض في اب من قبل مجهولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.