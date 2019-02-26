البحسني يثمن مكرمة الشيخ محمد بن زايد لدعم القطاع الصحي.. فيديو

ثمن محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، مكرمة الشيخ محمد بن زايد بدعم القطاع الصحي بمشاريع صحية وأدوية ومستلزمات بكلفة 66 مليون درهم .

ورفع محافظ حضرموت، خالص العرفان والشكر لقادة وشيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مواقفها الأخوية الداعمة لحضرموت واليمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، لإطلاق مشاريع صحية في محافظة حضرموت بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن المكرمة الإماراتية لحضرموت.

وتشمل المشاريع الصحية إعادة تأهيل وصيانة واستكمال بناء 7 مستشفيات وتزويدها بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة وهي مستشفيات (الشحر والديس الشرقية والريدة الشرقية والمكلا وقصيعر وغيل باوزير وإعادة تأهيل وبناء مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة بالمكلا سعة 150 سرير وصيانته وتزويده بالمعدات والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى دعم وتوفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية في ساحل ووادي حضرموت.

وفي المؤتمر الصحفي، رحب محافظ حضرموت، بالوفد الإماراتي الشقيق، مؤكداً أهمية المناسبة ومردودها الإيجابي على المواطنين بتسليم مدينة الشيخ خليفة السكنية لمتضرري أمطار وسيول عام 2008م بعد سنوات من الانتظار، مثنياً على دعم دولة الإمارات الشقيقة لهذا المشروع الإنساني الكبير الذي أخرجه الهلال الأحمر الإماراتي إلى حيز الوجود في هذا الوقت وهذه الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن.

وجرى في المؤتمر، توقيع اتفاقية تنفيذ المشاريع الصحية في حضرموت، عقب ذلك قام محافظ حضرموت، بتكريم سفير دولة الإمارات وأمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بدرعي محافظة حضرموت، تقديراً لإسهاماتهما في تنفيذ المشاريع الإنسانية والخدمية في حضرموت، فيما قام الدكتور الفلحي، بمنح المحافظ البحسني، درع الهلال الأحمر الإماراتي تقديراً لدوره الملموس في إنجاح مشاريع الهيئة في حضرموت.