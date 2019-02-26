شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. بظهورها بـ”هوت شورت” قصير .. وهذا ما حدث بينها وبين الممثلة المصرية رانيا يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، صوراً لها أثناء تواجدها على الثلج، في لبنان.

وظهرت “بولند” مرتديةً شورت قصير نسقته مع قميص باللون الزهري وحملت معطفها الفرو بيدها.

ومن ناحية أخرى كانت شاركت بولند الجمهور سابقاً مقطع فيديو للحظة لقائها بالصدفة بالممثلة المصرية رانيا يوسف في مطار بيروت الدولي.

وظهرت بولند وهي تداعب يوسف مدافعة عنها، أمام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي التقتْ به بالقاهرة مؤخرًا، والذي شنّ هجومًا عنيفًا، على الممثلة المصرية، بسبب فستانها الجريء، الذي ارتدته بختام مهرجان القاهرة السّينمائيّ.

وقالت بولند: “عارفة قال عنك إيه وأنا حذفته بالمونتاج”، فردت رانيا يوسف:”ميهمنيش أعرف.. برافو عليكي”.

كما سألت حليمة رانيا، عن انتمائها الكروي، فأجابتْ أنها تشجّع النادي الأهلي المصريّ، على عكس الإعلامية الكويتية، التي تشجّع الزمالك، ولكنّ حليمة أكّدتْ، أنّها تعشقها، رغم اختلاف انتماءاتهما.