شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق مكثف لمقاتلات تابع للتحالف فوق موانئ الحديدة..تفاصيل لما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد سكان محليون عن تزايد حركة سلاح الجو التابع للتحالف العربي فوق سماء مدينة الحديدة شمال غربي البلاد. وأضاف السكان "أن طائرات بدون طيار التابعة للتحالف العربي تحلق بكثافة في سماء مينائي رأس عيسى والصليف".

وذكر السكان" أن تحليقها مساء اليوم الاثنين يعد الأكثر والاكثف من وقت سابق".

كانت هذه تفاصيل خبر تحليق مكثف لمقاتلات تابع للتحالف فوق موانئ الحديدة..تفاصيل لما يحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.