شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المليشيا يحذر الإمارات من التصعيد العسكري ويتهمها بإثارة النعرات الطائفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر زعيم مليشيا الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الاثنين، الإمارات العربية المتحدة من التصعيد العسكري .

وقال الحوثي في كلمة له بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعته، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة: "في ما يتعلق بالإمارات، أنا أقدم النصيحة أن لا تعود إلى مسار التصعيد العسكري، ونحن نأخذ بعين الاعتبار إذا عادوا إلى التصعيد العسكري، فلدينا خيارات لا أحبذ الحديث عنها".

وهدد زعيم الحوثيين بخيارات أخرى للرد على إفشال الحكومة والتحالف العربي، لاتفاق السويد المبرم بين الطرفين بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وعودتهم للتصعيد العسكري بعد تهربهم من تنفيذ التزاماتهم، حد قوله.

وأضاف: "هناك تعثر في كل مسارات اتفاق السويد بفعل تهرب الأعداء،إذا عادوا للتصعيد العسكري في الحديدة فلدينا خيارات للرد لا أحبذ الحديث عنها". وزعم أن "العدو واجه صعوبات عسكرية في الحديدة وواجه مشاكل على مستوى السمعة في العالم".

واعتبر عبدالملك الحوثي أن "مختلف العناوين التي أعطاها العدو للمعركة في اليمن هي عناوين فارغة. والمعركة هي لتمكين الأجانب من السيطرة على شعبنا"، مجدداً الاتهام لما أسماه "الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة ، بالتنصل من تنفيذ اتفاق السويد والسعي للالتفاف عليه كونه "يتحرك بأطماعه ولا تهمه مصلحة الشعب اليمني ولا مصلحة أهالي الحديدة تحديداً"، وفق تعبيره.

كما جدد الاتهام للحكومة والتحالف العربي بالاستمرار في التهرب من تنفيذ ما يلزمه في ملفات الأسرى والاقتصاد وتعز، فضلا عن التصعيد في الحدود وجبهات أخرى.

وقال زعيم الحوثيين إن جماعته ملتزمة بتنفيذ اتفاق السويد والبدء بالخطوات الأولى من طرف واحد.

واتهم الحوثي الإمارات العربية المتحدة بالعمل على "إثارة النعرات المناطقية في المحافظات الجنوبية من أجل احتلالها".