الإعلان عن تشكيل مجلس مقاومة في دمت للتصدي للحوثيين

أعلنت المقاومة الشعبية في مدينة دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس قيادة للمقاومة الشعبية للتصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشار بيان صادر عن المجلس، أنه تم الإقرار بالإجماع بأن يترأس المجلس الشخصية الوطنية والاجتماعية العميد عبدالله القاضي، مؤكدا أن مجلس القيادة جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني للمقاومة الشعبية، وظهير شعبي للجيش الوطني بما يعزز من حشد الجماهير في مواجهة الانقلاب.

وذكر البيان أن تشكيل المجلس يأتي انطلاقاً من نداء الواجب التاريخي والديني والوطني الملقى على عاتقنا لحماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن الهوية والجمهورية وكسر الانقلاب ومشروعه الكهنوتي والسلالي، مضيفا أن تشكليه جاء بعد حوار معمق وجاد بين أوساط أفراد المقاومة الشعبية.

وأوضح أن الإعلان عن مجلس قيادة مقاومة دمت يمثل شكلا لتنظيم المقاومة الشعبية وأنه جزء لا يتجزأ من محافظة الضالع والمنطقة العسكرية الرابعة، ويتعين تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم للجبهة وفق آليات تمنع ذهابه في غير محله.

وشدد المجلس على ضرورة سرعة استكمال تحرير ما تبقى من مناطق مديرية دمت وباقي مديريات محافظة الضالع "جبن"، ودمج أفراد المقاومة الشعبية بالجيش والأمن، وفقا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بهذا السياق.

وأهاب مجلس قيادة المقاومة الشعبية بدمت بكل أبناء المديرية بمختلف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية توحيد الصف والجهد في إطار المقاومة الشعبية دون إقصاء أو تهميش لأحد في سبيل الدفاع عن الوطن وثورته والإنسان وكرامته وحريته ولأجل ذلك فإن المجلس يفتح صدره ويمد يده للجميع.

وأكد البيان أن المجلس يضع نصب عينيه وفي أولى مهماته، الحفاظ على أرواح الناس والحرص على الممتلكات العامة والخاصة والإسهام في تطبيع الأوضاع وبسط الدولة نفوذها.

وجاء إعلان هذا المجلس بالتزامن مع التقدم العسكري الكبير الذي أسهم في تحرير أغلب مناطق مدينة دمت، في حين لازالت المعارك متواصلة بإتجاه محافظة إب .