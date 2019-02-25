شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم ومفجع للسعودية ... استشهاد 20 جندياً سعودياً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتدمت المعارك على الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، حيث يهاجم الانقلابيون الحوثيون منذ أسبوع مواقع للجيش السعودي، حسب ما أفادت الأنباء الواردة.

وحسب وسائل إعلام سعودية خلال الأسبوع فإن 20 قتيلاً من الجيش السعودي سقطوا، بالمقابل لا يذكر الحوثيون ضحاياهم.

وقُتل أربعة من الجنود السعوديين يوم أمس، حسب وسائل إعلام سعودية.

وزعم الانقلابيون إطلاق صاروخ باليستي، استهدف معسكر "البقع" التابع للجيش السعودي في منطقة نجران، كما أعلنوا إطلاق صواريخ كاتيوشا على مواقع أخرى في نفس المناطق.

وزعمت المليشيا- خلال الأسبوع المنصرم- أنها شنت هجمات واسعة على الحدود السعودية في مناطق جازان وعسير إلى جانب نجران.

وقال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا من نوع زالزال1 على تجمعات للجيش السعودي في عسير.

ولم يصدر تعليق من المملكة العربية السعودية أو التحالف العربي على ما ذكره الحوثيون.

وتشن مليشيا الحوثي هجمات على الحدود السعودية منذ منتصف 2015، وتتصاعد المعارك عادة عندما يحاول الحوثيون الضغط على المملكة والحكومة اليمنية من أجل تقديم تنازلات في مشاورات للسلام.