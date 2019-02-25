شكرا لقرائتكم خبر عن ليست قوات التحالف ولا البطل جواس ...هذا هو الذي ارعب عبد الملك الحوثي واخرجه من كهفه ليصرخ في وجه القيادي ابو علي الحاكم وكافة الاجهزة الامنية التابعة له ( شاهد الصورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرة مواقع يمنية صورة للكتيب الذي أثار جدلاً واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وسط أنباء مؤكدة عن مساعي حوثية حثيثة لمصادرة الكتيب الذي دفع مكتب زعيم المليشيا إلى إعلان حالة استنفار كامل لمعرفة ودراسة تأثيرات الكتيب على المواطنين.

وتظهر الصورة التي حصل عليها الموقع من مواطن في صنعاء غلاف الكتيب الذي يحمل عنوان “نهاية الظلم التضحية”، ويظهر على الغلاف ألوان العلم اليمني ويعلوه في أقصى اليسار الشعار الرسمي للجمهورية اليمنية (الطير الجمهوري).

ويبدو أن الكتيب الذي حظي باستقبال ورواج كبير من قبل المواطنين، يحمل الكثير من المعاني والدلالات الثورية القائمة على عظمة وقدسية التضحية من أجل الوطن، كما يبدو ذلك من عنوانه.



وخلال الأسبوع الماضي تداول مواطنون في مختلف المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي آلاف النسخ من الكتيب الذي لا يتجاوز بحجمه كف يد الإنسان، وفقًا للصورة التي التقطت للكتاب وهو فوق أحد الجوالات الحديثة للتدليل على حجمه وطوله، ويبدو أن الجهة التي عملت على إخراجه إلى النور تعمدت ذلك ليسهل على المواطنين حمله في جيوبهم حتى أثناء تنقلاتهم.

ولم يفلح الموقع بالحصول على معلومات إضافية من المصدر عن جوهر الكتاب ومحتوى متنه، واكتفى بإرسال الصورة مؤكدًا إنه سيزود الموقع بتفاصيل أكثر خلال الساعات القادمة.