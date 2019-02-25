شكرا لقرائتكم خبر عن عـقب مرور يوم واحد من قرار البنك المركزي بشأن سعر الصرف : الريال السعودي ينهار بشكل كبير والدولار يتهاوى إلى رقم قياسي مساء اليوم .. (الاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـقب مرور يوم واحد من قرار البنك المركزي بشأن سعر الصرف : الريال السعودي ينهار بشكل كبير والدولار يتهاوى إلى رقم قياسي مساء اليوم .. (الاسعار الان) أسعار الشرا ء : السعودي : 150 الدولار : 563 الإماراتي : 151 العماني : 1440 أسعار البيع : السعودي : 151 الدولار : 573 الإماراتي :153 العُماني : 1470

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