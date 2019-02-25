الرئيس هادي يطالب قمة العرب وأوروبا بالوقوف ضد أطماع إيران

طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، الأحد، القمة العربية الأوروبية بالوقوف أمام التدخلات والأطماع الإيرانية في الشؤون العربية، وبالتحديد تدخلاتها في اليمن عبر دعم مليشيا جماعة الحوثي الانقلابية بالمال والسلاح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في القمة العربية-الأوروبية التي انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور رؤساء دول وحكومات 50 دولة عربية وأوروبية.

وأكد هادي أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية تتزايد الحاجة إلى تطوير العلاقات العربية الأوروبية، والعمل على فتح قنوات وآفاق واسعة من الحوار والشراكة والتعاون، على قاعدة المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة.

وأعرب عن شكر الحكومة اليمنية لتحالف دعم الشرعية، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودولة الإمارات العربية المتحدة وكل دول التحالف العربي، لمساندتهما الشعب اليمني من أجل الخروج من محنته الراهنة، وثمن جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، ومساهمات الدول العربية كافة، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام.

وقال هادي في كلمته أمام القمة العربية الأوروبية إنها "فرصة ثمينة لبحث سُبل تعزيز العمل المشترك لمكافحة ظواهر العنف والتطرف والإرهاب والظلم وانعدام العدالة الاجتماعية والفقر والمجاعة والمرض والأوبئة الفتاكة والنزوح واللجوء، التي تطغى على المشهد العام، وتستدعي تعاوناً وتنسيقاً مدروسين، لاستبدالها بالأمن والاستقرار والسلام والتنمية".

وشدد على ضرورة وقوف هذه القمة بحزم أمام التدخلات والأطماع الإيرانية في الشؤون العربية، وبالتحديد منها التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن، عن طريق توجيه المليشيا الحوثية للانقلاب على الدولة ودعمها بالمال والسلاح وسعيها لإطالة أمد الحرب وعرقلة جهود السلام.

ونوه الرئيس بإطلاق الصواريخ إيرانية الصنع، التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحسب، ولكن تشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي العربي، والأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن إيران اليوم تشكل خطراً يهدد الأمن الإقليمي والدولي، فهي الراعي الرسمي للإرهاب والتطرف، كون تدخلاتها في البلدان العربية باتت واضحة للجميع، وعلى الجميع عدم مواربة ذلك بل المضي قدماً في استراتيجية واضحة لكبح جماح التمدد الإيراني، الذي لن تتوقف طموحاته عند حدود البلدان العربية.

وتابع: إن التطورات والظروف الراهنة في اليمن تستدعي استمرار وتكثيف التعاون الأوروبي العربي دعماً لليمن واليمنيين، الذي يستهدف في المقام الأول استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتمكين الحكومة اليمنية من القيام بوظائفها الدستورية، والضغط على المليشيا الحوثية الإيرانية للاحتكام للقرارات الدولية من خلال نزع سلاح المليشيات.

وطالب هادي بالعودة للعملية السياسية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية إلى استمرار مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الشرعية الرامية إلى إنقاذ المؤسسات المالية وتعزيز موقف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن واستكمال تأهيل البنية التحتية، ومساعدتها في بناء الاحتياطات الخارجية للتمكن من ضمان صرف المرتبات، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والتصدي للأوبئة والمجاعة والفقر والبطالة، والنزوح، وتنفيذ برامج تأهيل الشباب لمواجهة التطرّف والغُلو والإرهاب، والإيفاء بالالتزامات الدولية لدعم الإعمار والتعافي والتنمية.

ودعا الرئيس هادي باسم الحكومة اليمنية إلى اغتنام الزخم الذي نجم عن مشاورات ستوكهولم، كما دعا إلى المراقبة الدولية لمدى التزام المليشيا الحوثية بتحقيق السلام الذي طال انتظاره من قبل الشعب اليمني.