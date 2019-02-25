شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعكري» يستدرج "أبو علي الحاكم" ومجاميع من الإنقلابيين إلى أسفل "القواعد" ويقذف بهم إلى قعر جهنم "حجور" لتلتهم عشرات منهم بينهم "الحاكم" و "طه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف الشيخ أبو مسلم الزعكري، قبل قليل ، خبر قاتل لزعيم مليشيا الإنقلاب والتمرد والإرهاب، عبدالملك الحوثي، ولكافة قيادات المليشيا ، عبر تصريح صحفي لمراسل "المنارة نت" بمحافظة حجة ، أكد فيه نجاح أبطال مقاومة "حجور" في منطقة العبيسة، في إستدراج قيادات حوثية بارزة بينها " أبو علي الحاكم " ومعها مجاميع من عناصر المليشيا، إلى أسفل جبل القواعد بمديرية كشر ، ومن ثم الإنقضاض عليهم دفعة واحدة من قبل المقاومة ، مما أدى إلى مصرع وجرح عشرات منهم بينهم "أبو علي الحاكم " و"إبراهيم طه" ، وفرار بقية قيادات وعناصر المليشيات بإتجاه المناطق المحاذية لمديرية كشر .

وقال الشيخ الزعكري أنه شارك قبل منتصف الليلة في قيادة عملية الإستدراج لقيادات وعناصر مليشيا الحوثي ، بعد أن تم تعزيز الجبهة القريبة من منطقة العبيسة بعدد من أبطال مقاومة حجور من مناطق عدة داخل مديرية كشر ، وما هي إلى نحو ثلاث ساعات فقط حتى تم القضاء على معظم القيادات الحوثية التي كانت تقود هجوماً عنيفاً على قبائل حجور، وفي مقدمة تلك القيادات قائد قوات ما تسمى " الحرس الجمهوري " المدعو أبو علي الحاكم ، وقائد كتيبة ما تسمى " العترة " المدعو إبراهيم طه .

ووفقا للمصدر ذاته، فقد نفذت مقاومة "حجور" هجوماً هو الأعنف منذ بداية عدوان مليشيا الحوثي ، للقضاء على مجاميع من قيادات وعناصر المليشيا الموالية لأيران ، بعد أن استدرجتهم المقاومة إلى مرمى نيرانها وحشرتهم في قعر جهنم حجور، أسفل جبل القواعد، وصبت عليهم حمم نيرانها كحجارة من سجيل .. فسقط من سقط وفر من فر ..



كانت هذه تفاصيل خبر «الزعكري» يستدرج "أبو علي الحاكم" ومجاميع من الإنقلابيين إلى أسفل "القواعد" ويقذف بهم إلى قعر جهنم "حجور" لتلتهم عشرات منهم بينهم "الحاكم" و "طه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.