شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يصور علاقته الجنسية مع زوجته صوت وصورة دون علم الزوجة.. والكارثة كيف علمت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع على زوجها لاكتشافها أنه يصور علاقتهم الجنسية صوت وصورة، دون علم منها.
وأوضحت الزوجة أمام المحكمة، أنها اكتشفت الأمر عندما كانت ترتب غرفة نومها ووجدت مجموعة من السيديهات في ملابس زوجها، ثم أخذها الفضول لتشاهدها وتصدم مما رأت.
وأكدت الزوجة أنها بدأت في التفتيش في غرفة النوم لتجد أن زوجها زرع بها كاميرات لتصويرهما أثناء علاقتهما الجنسية، وتقرر على إثرها الطلاق منه دون سماع أي مبررات؛ لأنه لا يعرف معنى الأمانة وفقًا لوصفها.
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