شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة تعلن عن هذا الخبر المفاجئ .. (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زعمت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن أطلاق صاروخ "زالزال1" على تجمعات للجيش السعودي في الظهران

وقال حساب القناة في تغريدة على موقع تويتر رصدها محرر المراسل اليمني :

‏‎#المسيرة_عاجل | ‎#عسير: إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة‎ في ‎الظهران

ولم يصدر عن التحالف العربي او الجيش اليمني أي تصريح تعقيبا على هذه الأنباء حتى اللحضة

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة الدولة من سيطرة الانقلابيين الحوثيين

ولم يتسنى حتى الان التحقق من صحة الانباء