شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي عنيف على حجور من اريع جهات وهكذا كانت نهايته ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكنت قبائل حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن – اليوم من صد أعنف هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية على قرى في مديرية كشر من عدة جهات.

وقال مصدر محلي في المديرية إن رجال القبائل تصدوا لسلسلة هجمات عنيفة ومكثفة للمليشيات الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة ومن عدة جهات على المديرية .



وأوضح المصدر ” إن رجال القبائل صدوا هجوماً حوثيا بالدبابات والمدفعية التي قصفت عدة قرى وتجمعات سكنية ومواقع رجال القبائل في منطقة العبيسة، كما تصدت لهجوم آخر شنه الحوثيون من الجهة الشرقية باتجاه جنوب العبيسة لقطع خط الإمداد الوحيد قرى العبيسة.

كما تصدى رجال القبائل وفق المصدر لهجوم حوثي ثاني جهة قرى الوبريات وبني حليس وهجمة ثالثة من الجهة الشمالية على قرى الحديتين، وهجوماً رابعاً من الجهة الغربية على قرى الجباهنة والجشايبة.

وأضاف المصدر ” إن رجال القبائل تمكنوا من صد هجمات المليشيات الحوثية وتمكنوا من إحراق عدد من الأطقم والمدرعات التي حاولت المليشيات الحوثية التوغل بها نحو العبيسة.