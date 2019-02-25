شكرا لقرائتكم خبر عن غزو محتمل لدولة عربية وشمال السعودية خلال هذا الاسبوع .. واسراب الفوج الاول تحلق في السماء (صوة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يستعد الأردن على الصعد كافة لمواجهة غزو من نوع آخر من أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أعلنت وزارة الزراعة أن الانتشار يبعد تقريباً مسافة 500 كيلو متر عن منطقة تبوك السعودية.

ورغم أن وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، أكد "أنه لا يوجد أي أثر على أرض الأردن من انتشار آفة الجراد، فإنه عقد اجتماعا يوم السبت مع مدراء الزراعة وممثلين عن الأجهزة الأمنية ( الجيش -الدرك – الأمن العام -الجمارك) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بعد تقارير تحمل معلومات تفيد بأن الأردن مستهدف من آفة انتشار الجراد.

وأشار إلى أنه عقد بالأمس اجتماعاً ولقاء مع 16 دولة ، تم خلاله التنسيق والتواصل وتشكيل فرق ميدانية واستكشافية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي أبدت استعدادها وتقديم معداتها وكوادرها.

من جهتها، قال عضو المنظمة الأممية (فاو) أن انتشار الجراد في السعودية والسودان وبعض دول ، يوحي أن الأردن مُعرض لانتشار الجراد على أراضيه ، الا أن الجاهزية الاستباقية والوقائية للأردن تحول دون انتشار الآفة.



وأكد الشحاحدة على جاهزية وزارة الزراعة عبر تزويد أفرع مديرياتها ب120 موظفا مدربين من الفرق الميدانية والاستكشافية ، بالإضافة الى الأجهزة والمعدات وآليات تم تخصيصها للعمل على رَش المبيدات الحشرية بمساحة 1000 كيلو متر يومياً.

5 – 6 أيام

وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي قال إن اسراب الجراد تقطع 150 كيلومترا يوميا، وهي تبعد عن المملكة مسير بين 5 الى 6 ايام. واضاف في تصريح لموقع (عمون) إن 120 مهندسا مدربا ومؤهلا جاهزون للتعامل مع اسراب الجراد في حال دخولها للمملكة.

وأوضح أنه بحسب مراقبة حركة الجراد في حال استمرار حركة الرياح كما هي فإن الجراد لن يدخل المملكة، وفي حال تحولها الى شمالية فإن الفرصة تكون لدخول حوريات الجراد فقط.

وقال إن "حوريات الجراد هي غير مكتملة النمو ويمكن السيطرة عليها ومكافحتها بسهولة". وكشف المجالي عن أن ابرز المناطق التي يمكن ان يدخلها الجراد اذا تغيرت حركة الرياح هي غرندل في محافظة الطفيلة ومنطقتا الجيزة والازرق.

وأكد أن غرفة طوارئ برئاسة امين عام الوزارة تعمل على مدار الساعة لتتبع حركة الجراد، مشيرا الى ان احتمالية اجتياح حدود المملكة متدنية جدا.

واشار الى ان المبيدات المستخدمة في مكافحة الجراد ليس لها اثر سلبي على الاراضي او المزروعات من الخضار والفواكه، او حتى على المياه الجوفية.

حركة الرياح

وإلى ذلك، قال مدير موقع طقس العرب محمد الشاكر إن فرصة دخول الجراد الى المملكة قد تكون ضعيفة بسبب حركة الرياح وبرودتها المتوقعة ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى الاسبوع القادم.

واضاف الشاكر لموقع (عمون) أنه من المتوقع تعرض المملكة لرياح باردة وقوية، الامر الذي يبتعد عنه الجراد، مشيرا الى ان مصادر الرياح بعيدة عن منطقة البحر الاحمر.

وبين ان حركة الجراد تعتمد على اتجاه الرياح وسرعتها، مبينا ان مصادر الرياح القادمة بالتزامن مع فترة وصول الجراد ليست من مناطق تكاثر الجراد، الامر الذي يقلص احتمالية دخول الجراد اراضي المملكة.

وقال الشاكر إن المملكة قد تتعرض يوم غد الاثنين لهبات رياح قادمة من منطقة البحر الاحمر، وقد تحمل معها بعض الجراد، الا انه امر غير مقلق.

ويشار الى ان الجراد لا ينمو في الطقس البارد، ويموت مع المنخفضات الجوية القوية. ويذكر ان عام 2013 قتلت الثلوج في منطقة ضانا في محافظة الطفيلة الجنوبية اسرابا من الجراد كانت قد دخلت اراضي المملكة.