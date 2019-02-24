رئيس الوزراء يصل جنيف لتمثيل اليمن في دورة حقوق الإنسان ومؤتمر الإستجابة الإنسانية

وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد رفيع للمشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام ٢٠١٩ والدورة الـ ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان.

وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا)، عن تنظيم مؤتمر لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، بعد غدٍ الثلاثاء، برعاية سويسرية وسويدية، برئاسة أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس.

ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين الأمميين والدوليين لمناقشة جوانب آفاق تمويل خطة الاستجابة الانسانية وتيسير وصول المساعدات الاغاثية والمعوقات التي تواجهها على ضوء ما كشفته التقارير الأممية عن عرقلة ممهنجة لمليشيا الحوثي الانقلابية لوصول المساعدات لمستحقيها وما تمارسه من أعمال نهب منظم لها.

وسيلقي رئيس الوزراء يوم غد الاثنين كلمة بلادنا في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

كما سيلتقي رئيس الوزراء على هامش مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية،كلاً من أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية السويد، ووزير التعاون الدولي بمملكة هولندا، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط والتعاون الدولي في وزارة الخارجية البريطانية، ونائب رئيس الاتحاد السويسري.