بالصور.. مطار الغيضة الدولي يستقبل ثاني الرحلات التجارية عبر شركة طيران السعيدة

استقبل مطار الغيضة الدولي الرحلة التجارية المدنية الثانية لشركة طيران السعيدة، اليوم، قادمة من العاصمة المؤقتة عدن وعلى متنها "88" مسافر وافد للمحافظة، ضمن الرحلات التجارية التي أعلنت عن تسييرها الشركة على خط السير ( الغيضة - عدن - الخرطوم ) والعكس.

ووفق متابعة "الخليج 365"، غادر على متن الطائرة نفسها "73" مسافر بإتجاه العاصمة المؤقتة عدن والخرطوم، في خطوة مهمة تأتي تتويجاً لاهتمام وجهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، لتشغيل مطار الغيضة وإعادة حركة الملاحة المدنية إليه بعد أن كان قد توقف قبل أربع سنوات.

وعبّر مسافرون عن سعادتهم الغامرة باستقبال المطار للرحلات المدنية المحلية والدولية، مقدمين شكرهم الجزيل لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ولإدارة المطار على حرصهم الكبير على تخفيف معاناة المواطنين من السفر عبر البر.