قوات من الجيش تقبض على أحد مسؤولي الإعلام الحربي الحوثي في تعز

تمكنت قوات الجيش، اليوم الأحد من إلقاء القبض على أحد المسؤولين في الاعلام الحربي لمليشيات الحوثي الإنقلابية وسط مدينة تعز.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري قوله إن المواطنين قاموا بالإبلاغ عن تواجد أحد مسؤولي الاعلام الحربي لمليشيات الحوثي داخل مدينة تعز، حيث قامت قوات من الجيش برصد تحركاته وتم القبض عليه وتسليمه إلى إدارة عام شرطة محافظة تعز.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض عليه ووجد بحوزته عدد من الهواتف ومنها تغطيات إعلامية للإعلام الحربي لمليشيات الحوثي الإنقلابية.

وبحسب المصدر، فإن كل ما تقوم به المليشيا الانقلابية في زرع عناصرها في المناطق المحررة في مدينة تعز، باءت بالفشل .