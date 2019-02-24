وكيل تعز يدشن الحملة الطارئة للتطعيم ضد وباء الكوليرا

دشن صباح اليوم الأحد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوى المخلافي ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عبد الرحيم السامعي الحملة الطارئة للتطعيم ضد وباء الكوليرا والتى ستستمر لمدة ست أيام

ووفق متابعة "الخليج 365"، عبر وكيل أول المحافظة عن شكره لوزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة والسكان بالمحافطة والشراكة الداعمين على دعم المحافظة بهذه المحالييل مؤكد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع الحملة من أجل القضاء على الوباء الذى احتاج المدينة خلال السنوات الماضية.

ودعا المخلافي جميع المواطنين فى المديرية إلى التفاعل الجاد والتعاون مع فرق التطعيم لإيصال اللقاح إلى جميع المستهدفين.

من جانبه قال مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعي أن عدد المستهدفين من هذه الحملة 166 ألف و229 موطن من سن سنة ومافوق في أكثر من 25 ألف منزل فى مديرية القاهرة كونها من المديريات عالية الخطورة وتقع فى وسط المدينة ويشارك فيها 139 فرق من العاملين الصحيبن ومتطوعين. وستكون من 24 فبراير إلى 1 مارس.

وأشار السامعي إلى أن هذه الحملة تعد جولة أولي سوف تليها جولات أخرى خلال الست الأشهر القادمة من أجل رفع المناعة فى المناطق عالية الخطورة منع الإصابة بالوباء مرة الأخرى