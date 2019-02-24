شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يزف خبر سار لكل اليمنيين .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المركز الاعلامي للبنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة (17) المخصصة للمواد الغذائية الاساسية بمبلغ 59٫5 مليون دولار حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية.

وقال المركز الإعلامي في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه “أن الوديعة السعودية المقدرة بمبلغ (ملياري دولار) مخصصة للاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية وهي (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام) لدعم جميع سكان الجمهورية دون استثناء”

وأضاف “أن أسعار المصارفة للاعتمادات المستندية ثابت حسب أسعار العام 2018م بقيمة 440 ريال للدولار الواحد”.

ونوه البنك المركزي لجميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية، التوجه الى البنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال يومي الأربعاء والخميس 27 و28 فبراير 2019م..