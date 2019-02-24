مأرب .. بدء دورة تدريبية حول مشروع الدعم النفسي للمعلمين وطلاب المدارس

بدأت اليوم في محافظة مأرب، شرق اليمن، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمشروع الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للمعلمين والمعلمات والاخصائيين الاجتماعيين وطلاب المدارس في 6 مديريات بالمحافظة.

ويهدف المشروع الذي ينفذه مكتب التربية في المحافظة بتمويل من منظمة اليونسيف الى اكساب 950 معلما ومعلمة وإخصائي إجتماعي في مديريات "المدينة، مأرب الوادي، حريب، صرواح ، مجزر ، الجوية، أساسيات ومبادئ واخلاقيات الدعم النفسي والإجتماعي للطلاب في المدارس .

كما يهدف المشروع إلى تعريف المشاركين بمهارات واساليب جديدة لتنفيذ الانشطة الترفيهية في البيئة المدرسية بهدف إعادة العلاقة الطبيعية بين الطلاب وبين المعلمين ومدارسهم، وخلق بيئة مدرسية تعليمية آمنة ومشجعة لهؤلاء الطلاب، تلبي احتياجاتهم الأساسية وتوفر الحماية اللازمة لهم.

وفي إفتتاح الدورة، أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اهمية تنفيذ مثل هذه البرنامج وتأهيل المعلمين والمعلمات ليكونوا قادرين على التعامل مع الطلاب بطريقة علمية ومنهجية.

وأشار إلى إهتمام السلطة المحلية بمثل هذه المشاريع ودعمها المستمر لبرامجها وانشطتها وذلك في اطار توجهها لتطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها وتوفير الاجواء الامنة التي يحتاجها الطلاب في مدارسهم.