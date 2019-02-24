شرطة تعز تنجح في القبض على المتهم بحادثة الإعتداء على الطفل المعاق

أفادت مصادر أمنية في محافظة تعز، وسط اليمن، أنه "بعد جهود مستمرة ومتابعة مستدامة ، نحجت شرطة البحث الجنائي بشرطة تعز يوم بالقاء القبض على المتهم بواقعة اغتصاب طفل معاق في إحدى اللوكندات وسط المدينة.

وتمكنت شرطة تعز من القبض على المتهم (ع. ح) بعد جهود حثيثة ومتابعة وتعقب وتحريات واسعة اسفرت عن كشف الجاني، وضبطه واعترافه بالجريمة.

وتحفظت شرطة تعز على المتهم، الى جانب أحد عمال اللوكندا ويدعى "ن.غ" ، لإستكمال قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي تحقيقاته في الجريمة واتمام إجراءاته وتحويلهم الى النيابة لتطبيق الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الشرطة في قسم الثورة و فور ابلاغها بالحادثة، قد تحركت على الفور، وشرعت ومعها شرطة البحث الجنائي في إتخاد التدابير والاجراءات والتحقيقات اللازمة وتحفظت على صاحب اللوكندة التي جرت فيها الجريمة ، وجرت تتبع القضية من الجهات المختصة ، وبتعاون من الجهات ذات العلاقة حتى كشف خيوط الجريمة وضبط المتهم الأول بإرتكابها.

ووجت إدارة شرطة تعز بالشكر لكل المواطنين والناشطين على تفاعلهم الايجابي مع القضية ، ومختلف القضايا وإسناد اجهزة الشرطة و دعمها والمساهمة بما يخدم تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة ، والإستقرار في المحافظة.