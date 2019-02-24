عدن .. تدشين الأنشطة الرياضية في فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الـ21

دشن رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، اليوم الأحد، بصالة ملعب شباب المنصورة الأنشطة الرياضية في كرة الطائرة ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي ال(٢١) تحت شعار(الأيمان والعلم نبراسان نهتدي بهما لصناعة المجد) .

وفي المباراة الإفتتاحية، التقى فريقا كليتي الآداب والحقوق، وقدم الفريقان مباراة رائعة وممتعة نالت إستحسان الحاضرين جميعاً .

وأستطاع فريق كلية الآداب من فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتمكن من الفوز بشوطين نظيفين بواقع ( ٢٥مقابل ١٢) و (٢٥ مقابل١٠) في المباراة التي أدارها الحكم حسن إبراهيم وعبد القوي فرج ومحمد صالح الأحمدي حكم لآئحة .

وفي المبارة الثانية التقى فريق كلية العلوم الإدارية وفريق كلية ناصر للعلوم الزراعة ، وأنتهت المباراة بفوز كلية العلوم الإدارية في الشوط الأول(25-15) وفي الشوط الثاني(25-16) ..

بينما التقى في المباراة الثالثة فريق كلية الحاسوب مع فريق كلية التربية صبر وأنتهت بفوز كلية التربية في الشوط الأول (25-15) وفي الشوط الثاني(25-19).

وخلال التدشين، أكد رئيس جامعة عدن أهمية هذه الفعاليات لرفع قدرات الطلاب ومهاراتهم وإبراز إبداعاتهم وإعطائهم دافع لتجديد نشاطهم الذهني .. مثمناً جهود المنظمين لهذه الأنشطة .

من جانبه أكد الدكتور، محمد عقيل العطاس نائب رئيس جامعة عدن أن هذه الأنشطة الرياضية هي سلسلة من النجاحات المترابطة التي تتميز بها الجامعة وتزين ثوبها الأبيض بشعار العلم والمعرفة والنور..

وقال "أن الأنشطة الرياضية لطلاب الجامعة سيندهش منها كل متابعيها وسيتغنى بها كل محبي الجامعة لأنها منبر العلم والنور والفكر".