السطو على مواد إغاثية في مذيخرة إب وانتشار كبير لجرائم السرقات بالمديرية

تعرضت عددا من مواد الإغاثة التابعة لمنظمة إغاثية في أحد البلدات بمحافظة إب وسط اليمن للسطو والمصادرة ، في ظل نهب المليشيا للمساعدات الإغاثية والإنسانية في مناطق متفرقة من المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب.

وقالت مصادر مطلعة إن عصابة مسلحة موالية لمليشيا الانقلاب نهبت مواد غذائية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي من مدرسة الجيل الجديد بعزلة حمير بمديرية مذيخرة.

وأضافت المصادر بأن العصابة المسلحة قامت بنهب التغذية التابعة لمنطقة الشرقي بعزلة الأشعوب مديرية مذيخرة .

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع إستمرار احتجاز مليشيا الحوثي لـ28 شاحنة في منطقة ميتم شرق إب ، وعلى متنها مواد إغاثية ومساعدات إنسانية قادمة من محافظة عدن إلى إب وإلى محافظات أخرى.

وشهدت عدة مناطق بمديرية مذيخرة جرائم سرقات عدة لممتلكات المواطنين في ظل فوضى أمنية تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وأكدت المصادر تعرض عددا من محلات المواطنين للسرقات من قبل عصابات مرتبطة بالمليشيا وسط انتشار كبير لجرائم السرقات التي أثارت الفزع والقلق في أوساط المواطنين.

وفي عزلة خولان بمديرية مذيخرة تمارس عصابة مسلحة أعمال التقطع والنهب للمواطنين والمسافرين عبر خط المديرية.

وقالت مصادر محلية بأن العصابة نهبت سيارتين أحدهما لمواطن يدعى "الحلياني" وكان على متن السيارة من عزلة الدخال مديرية ذي سفال , ونهبت العصابة ما بحوزة النساء من ذهب وجوالات , ومبالغ مالية في ظل تشجيع المليشيا لأعمال التقطع والنهب في مختلف مناطق السيطرة الحوثية.