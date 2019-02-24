شهديان من أبناء حجور خلال مواجهات مع المليشيا وإحراق عدد من المدرعات

سقط قبل قليل شهديان من أبناء قبائل حجور خلال مواجهات مع المليشيا الحوثية في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن محمد جيلان استشهد خلال المواجهات التي شهدتها المنطقة الجنوبية. وأضافت المصادر أن وليد النمشة استشهد أيضا خلال مواجهات مع المليشيا في المنطقة الشرقية للمديرية. وأكدت المصادر أن المواجهات العنيفة التي اندلعت عصر اليوم مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. وأكدت المصادر تمكن أبطائل القبائل من تدمير عربات حوثية حاولت اقتحام منطقة الحديتين في الجبهة الشرقية. وفشلت مليشيا الحوثي في اقتحام مناطق حجور بكشر بعد مرور شهر على انتفاضة أبناء القبائل.

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